Inter Inter inicia a construção de churrasqueiras no Parque Marinha

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Projeto será dividido em duas partes

O vice-presidente de Patrimônio do Inter, Gabriel Nunes, e os secretários de Obras e de Parcerias da prefeitura de Porto Alegre, André Flores e Giusepe Riesgo, se reuniram no Parque Marinha do Brasil nessa segunda-feira (17) para dar início a construção das churrasqueiras que serão instaladas no local.

O Colorado realiza a reforma buscando atender os torcedores que costumam fazer o “pré-jogo” e comemorações na praça, que é localizada próximo ao estádio Beira-Rio.

A construção será feita em duas fases. A primeira tem a previsão para entrega em 90 dias e contará com 20 churrasqueiras, bancos e mesas cedidas pela prefeitura. Seis desses espaços serão em área coberta. Na segunda etapa, está prevista a construção de um prédio com banheiros e um espaço para lavagem de espetos e demais utensílios.

“Com muita satisfação, iniciamos hoje [segunda] as obras das churrasqueiras no Parque Marinha. Esse projeto, que deveria ter começado em abril do ano passado, foi interrompido pela catástrofe das enchentes, mas agora está sendo retomado. Em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, estamos colocando esse plano em prática, não apenas para a torcida colorada, mas também como um legado para toda a cidade”, destacou o vice-presidente de Patrimônio do Internacional.

2025-03-18