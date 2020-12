Inter Inter inicia semana de treinamentos com foco total na decisão pela Libertadores

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, nesse domingo (6), o Inter retomou os treinamentos. O grupo colorado se reapresentou no CT Parque Gigante nesta segunda-feira (7), após o desembarque no Aeroporto Salgado Filho. A delegação foi direto para o treinamento, o primeiro de olho na partida contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América.

O tempo de preparação será curto para o confronto decisivo na Argentina. O treinador Abel Braga terá apenas duas atividades antes de viajar para Buenos Aires. No trabalho desta segunda, o comandante realizou exercícios técnicos com os jogadores que não atuaram contra o Atlético-MG. Já o restante do grupo fez treino físico e regenerativo.

O colorado precisava vencer de pelo menos 2 gols de diferença para avançar para as quartas de final da competição, tendo em vista que perdeu o primeiro duelo por 1 a 0. Se vencer por 1 a 0, leva aos pênaltis.

O retorno do técnico Abel Braga marca o principal reforço. Na formação da equipe, Edenílson deve estar à disposição, assim como o zagueiro Víctor Cuesta, que ficou fora da partida de ida. Abel Hernández e Moisés retornaram aos treinos, e podem ficar à disposição contra o Boca Juniors. Recuperados da COVID-19, Caio Vidal e Matheus Jussá também retornam ao grupo. No ataque, Yuri Alberto e Thiago Galhardo devem ser os prováveis titulares.

Confira a provável escalação do colorado:

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e D’Alessandro; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

