Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Mauricio e Praxedes foram liberados pela seleção brasileira sub-20 e estarão à disposição do Inter no duelo com o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 21h30, em La Bombonera, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Os garotos foram liberados pela CBF, e se apresentam ao técnico André Jardine na próxima quinta-feira (10).

O zagueiro Pedro Henrique, no entanto, estará na Granja Comary na data marcada da convocação. O defensor se apresenta já nesta segunda-feira, 7 de dezembro.

No próximo sábado (12), o Inter enfrenta o Botafogo, no Beira-Rio, e Maurício e Praxedes serão desfalques na partida. E também num eventual jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Racing, caso o Inter avance diante do Boca. Ainda que não esteja destacado que o clube peça a liberação dos jogadores caso a partida se confirme.

Maurício e Praxedes atuaram no empate contra o Atlético-MG, no último domingo (6). O empate que garantiu a sexta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos. Antes da partida contra o Botafogo, o mais importante é a partida contra o Boca Juniors, na quarta-feira (9), pela Copa Libertadores.

Como perdeu o duelo de ida por 1 a 0, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Uma vitória por um gol de diferença também pode dar a vaga, desde que o Colorado marque duas vezes – 2 a 1, 3 a 2 em diante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

