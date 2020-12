Inter Após período de recuperação, Abel Braga retorna ao comando da equipe colorada

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Técnico estará de volta ao comando da equipe na partida contra o Boca Juniors Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O técnico Abel Braga já está de volta ao comando da equipe colorada. Após passar por um período de isolamento e recuperação da Covid-19, o treinador retornou aos treinamentos ainda no sábado (5), no último treino antes da partida contra o Atlético-MG no domingo (6), pelo Brasileirão. Após passar pelo período de isolamento por conta da doença, o técnico testou negativo, mas acabou não viajando para Belo Horizonte por uma recomendação médica.

Abel comanda a equipe no treino desta segunda-feira (7), já pensando na partida contra o Boca Juniors, na quarta (9), pelo jogo de voltas das oitavas de final da Libertadores. O colorado precisa reverter o placar de ida, quando perdeu no Beira-Rio por 1 a 0. O técnico não apenas comandará os treinos, mas também viajará com a equipe para a Argentina, retornando à casamata colorada após quatro partidas.

O comandante colorado testou positivo para a doença no dia 20 de novembro, antes da partida contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão. Ficou isolado no mesmo hotel onde a delegação colorada costuma ficar antes das partidas, e, apesar de ter apresentado sintomas leves, precisará passar por um processo de recuperação, pois teve uma parte do pulmão afetada. Abel tem 68 anos e é, portanto, do grupo de risco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

