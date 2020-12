Inter Leomir de Souza valoriza empate contra o Galo e projeta mais confiança contra o Boca Juniors

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Com o empate, Inter fica na sexta colocação na tabela, com 38 pontos Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 7 de dezembro de 2020

Apesar de sair na frente, o Inter viu o Atlético-MG virar a partida e teve que correr atrás do empate. O 2 a 2 com o Galo neste domingo (6), no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão, deixou o auxiliar técnico colorado, Leomir de Souza, satisfeito com o desempenho da equipe. Na entrevista coletiva após o empate, o representante de Abel Braga elogiou a entrega do elenco em busca do resultado.

“O Inter fez boa partida desde o começo. O Atlético, no começo, pressionou bastante. Conseguimos sair na frente, mas tomamos o gol de empate em seguida. No segundo tempo, voltamos melhor, mas tomamos um gol. Pena que se tivesse um pouco mais de tempo quem sabe o Inter pudesse até fazer o terceiro gol. Saímos com um resultado satisfatório“, destacou Leomir.

“Buscamos a reação, eles acreditaram, e isso é importante para caramba […] no Internacional, têm de acreditar até o fim que as coisas podem melhorar” (Leomir de Souza)

Os gols colorados saíram através de dois jovens que vêm recebendo oportunidades na equipe de Abel Braga: Yuri Alberto e Peglow. O primeiro, chegou ao Inter, vindo do Santos, como um promessa. Já o segundo, cria do Celeiro de Ases: “O Yuri, nós já notamos que ele joga nas três posições da frente. Teve uma entrega muito grande para a equipe. Ajudou muito sem a bola. É um jogador importantíssimo. Só saiu porque pediu, por ter essa entrega de voltar para pegar o lateral. Com relação ao Peglow, ele entrou e depois saiu contra o América-MG. O Abel nunca fez isso. Acabou entrando bem, conseguiu fazer o gol de empate“, disse o auxiliar.

O empate com o vice-líder deixa a equipe no G-6 da competição, com 38 pontos. Além do “respiro” depois de uma sequência não tão boa, o resultado contribui para a confiança dos jogadores, no meio da semana possuem um confronto importante: na quarta-feira (9), às 21h30, na Argentina, o Inter encara o Boca Juniors, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o colorado perdeu por 1 a 0, e precisa reverter o placar na Bombonera. Para Leomir, este foi o saldo do resultado da partida: “Foi um resultado satisfatório. Empate no final dá uma confiança enorme”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

