Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em um duelo movimentado, o Inter empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG neste domingo (6). Os times se enfrentaram no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Colorado perdeu duas posições e ficou no sexto lugar na tabela, com 38 pontos. Já o time mineiro fica na vice-liderança da competição, com 43 pontos.

Musto (contra) e Hyoran marcaram para o Galo, e Yuri Alberto e Peglow balançaram as redes pelo Inter. O elenco colorado volta a campo às 21h30min desta quarta-feira (9), quando disputa contra o Boca, na Bombonera, o duelo de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o Colorado vai receber, às 18h15min do próximo sábado (12), o Botafogo, no Beira-Rio.

O jogo

Os primeiros instantes foram muito quentes no Mineirão. Guilherme Arana teve a primeira oportunidade aos dois minutos, em chute de fora da área que passou rente à trave do Internacional. Por outro lado, o Colorado abriu o placar assim que foi ao ataque. Quando o relógio marcava oito minutos, Marcos Guilherme achou Yuri Alberto, que cabeceou como manda o manual e balançou a rede. A resposta do Galo foi rápida, no entanto. Aos dez, Réver cruzou após bate-rebate em cobrança de escanteio e Musto anotou um gol contra.

A partir daí, o jogo passou a ficar estudado. Apesar disso, o Atlético teve um gol marcado por Eduardo Vargas anulado aos 38 minutos, em função da posição irregular do chileno. Ele finalizou com perigo em outras duas oportunidades antes do último apito da etapa inicial, mas não acertou o alvo.

O Galo voltou mais ligado para o segundo tempo e perdeu grande oportunidade em cabeceio de Eduardo Sasha, aos 11 minutos. No entanto, o jogo aéreo foi novamente utilizado – e deu certo. Aos 15, Hyoran recebeu cruzamento de Keno e testou firme no canto direito para recolocar os mineiros em vantagem. Contudo, o Inter se encontrou aos poucos. Primeiro, Rodrigo Lindoso tentou de longe e a bola saiu com perigo após desviar na zaga. Depois, Everson parou Thiago Galhardo. Mas aos 42, Peglow aproveitou bate-rebate no meio-campo, partiu em velocidade e igualou o placar. O Atlético ainda teve chance de vencer nos acréscimos, mas Alan Franco finalizou para fora.

Ficha técnica

– Atlético-MG (2): Everson; Igor Rabello, Réver e Gabriel; Guga, Allan, Hyoran (Zaracho) e Guilherme Arana; Eduardo Vargas (Marrony), Eduardo Sasha (Franco) e Keno (Nathan). Técnico: Jorge Sampaoli.

– Internacional (2): Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Uendel; Musto (Rodrigo Lindoso), Rodrigo Dourado (Praxedes), Marcos Guilherme (Mauricio) Patrick e Leandro Fernández (Thiago Galhardo); Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Leomir de Souza.

– Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Neto Farinha. VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

