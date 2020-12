Inter Atlético-MG x Inter: a provável escalação das equipes que se enfrentam nesse domingo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação / Mineirão

Por Redação Rádio Grenal | 6 de dezembro de 2020

O Atlético recebe o Inter, no Mineirão, nesse domingo (6). Em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes disputam uma vaga nas primeiras colocações da tabela. O Galo ocupa a vice-liderança, com 42 pontos. O Colorado terminou a rodada passada na quarta colocação, com 37 pontos, mas caiu para sétimo na abertura da 24ª rodada.

ATLÉTICO-MG

Superando o surto de COVID-19 que afetou a equipe mineira e a comissão técnica, a partida contra o Inter marca o retorno de titulares importantes no time. Sampaoli também retorna com pressão por vencer, uma vez que o Galo não é mais líder. Everson, Guga, Réver, Allan, Jair, Alan Franco e Eduardo Vargas são potenciais titulares recuperados.

No entanto, não poderá contar com o zagueiro Junior Alonso e o atacante Jefferson Savariano, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Alonso terá Revér como substituto, e Savarino terá o récem chegado, Eduardo Vargas.

Portanto, a provável escalação deve ter:

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran (Nathan); Eduardo Vargas, Sasha e Keno.

INTER

Enfrentando problemas com a COVID-19, o Inter ainda não terá o retorno do técnico Abel Braga no seu comando. Abel já cumpriu o protocolo de isolamento e fez um novo teste com resultado negativo para Covid-19, mas não viajou para Belo Horizonte por recomendação médica. Portanto, o time será comandado mais uma vez pelo auxiliar técnico Leomir de Souza.

Visando o confronto contra o Boca Juniors, pela Libertadores, na quarta-feira (9), alguns jogadores devem ser preservados. D’Alessandro, Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo estão entre os que não iniciam a partida. Mauricio, Nonato e Yuri Alberto serão os prováveis substitutos, respectivamente. As dúvidas ficam na lateral direita e no ataque.

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Mauricio, Nonato e Patrick; Marcos Guilherme (Peglow) e Yuri Alberto.

As equipes entram em campo nesse domingo (6), às 18h15, no Mineirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter