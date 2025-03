Inter Inter já conhece os seus adversários da Copa Libertadores 2025

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A equipe ficará no Grupo F. Seus rivais serão: Nacional (URU), Atlético Nacional (COL) e Bahia (BRA). (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter já conhece os seus próximos adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (17), pela CONMEBOL.

O Colorado, que estava no pote 2, vai em busca do terceiro título na competição, depois de levantar a taça em 2006 e 2010. O time gaúcho também foi vice-campeão em 1980 e semifinalista em 1977, 1989 e 2015.

A equipe ficará no Grupo F. Seus rivais serão: Nacional (URU), Atlético Nacional (COL) e Bahia (BRA).

A fase de grupos da Libertadores começa na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 2 de abril. As últimas partidas serão disputadas até 28 de maio. O local da final da Conmebol Libertadores 2025 ainda será definida, mas tem data inicialmente marcada para 29 de novembro. Esse formato, da decisão em jogo único, começou em 2019.

Campeão do Gauchão

Jogando em casa na tarde desse domingo (16), o Inter conquistou de forma invicta o seu 46º Campeonato Gaúcho ao empatar com o Grêmio em 1 a 1 no clássico de número 446. A equipe sob o comando de Roger Machado havia vencido o primeiro confronto das finais por 2 a 0, na Arena, e podia perder por até um gol de diferença que ficaria com a taça, após um jejum de nove anos sem títulos.

O Colorado soma agora três estaduais a mais que o arqui-rival. Seu próximo compromisso é contra o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 29 (sábado), ao passo que o Tricolor tem pela frente o Atlético Mineiro, no mesmo dia, também pela competição nacional.

A agenda dos próximos meses inclui, ainda, a disputa da Copa do Brasil por ambos os clubes. Já em nível continental, os desafios abrangem a busca da Libertadores da América pelo Inter e da Sul-Americana pelo Grêmio, ambos a partir de abril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-ja-conhece-os-seus-adversarios-da-copa-libertadores-2025/

Inter já conhece os seus adversários da Copa Libertadores 2025

2025-03-17