Dupla Gre-Nal Inter melhora e Grêmio continua no limbo: o aproveitamento da dupla no 2º turno do Brasileirão

Por Andrei Severo * | 16 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A dupla Grenal mais dececpcionou do que empolgou seu torcedor em 2021 Foto: Divulgação / Grêmio FBPA Foto: Divulgação / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 16 de novembro de 2021

Restam apenas 6 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Após a temporada passada ter sido extremamente desgastante e fora do habitual para os cofres dos clubes e o anímico dos jogadores, 2021 se apresentou com cara de retomada.

Tudo indica que o Atlético-MG será o grande campeão neste ano, tendo em vista a larga distância de oito pontos na frente do segundo colocado, Flamengo. Porém, a disputa pelas vagas na Copa Libertadores e a fuga dos clubes na zona do rebaixamento, continuam com tempêro especial.

Pode-se dizer que o ano da dupla Grenal foi decepcionante para aquilo que seus torcedores projetavam. Sem nenhum título de expressão, ambos os times viveram momentos distintos na temporada. O Inter, eliminado nas copas, protagonizou um campeonato amênuo. Já o Grêmio preocupa e entristece, já que a cada rodada fica mais complicado se livrar do seu terceiro rebaixamento.

A tabela do segundo turno mostra bem a realidade de ambos os clubes. O Inter melhorou nas mãos de Diego Aguirre, porém não o suficiente para disputar o título. E o Grêmio continuou no limbo, mesmo com as passagens de Tiago Nunes, Felipão e Vágner Mancini na casamata.

Aproveitamento de cada clube no 2º turno

1º – Atlético-MG – 72%

2º – Flamengo – 64%

3º – América-MG – 64%

4º – Inter – 59%

5º – Corinthians – 56%

6º – Palmeiras – 51%

7º – Fluminense – 51%

8º – Ceará – 46%

9º – Santos – 44%

10º – Bahia – 42%

11º – Bragantino – 41%

12º – Athletico – 41%

13º – Fortaleza – 41%

14º – Cuiabá – 38%

15º – São Paulo – 38%

16º – Juventude – 36%

17º – Atlético-GO – 36%

18º – Sport – 33%

19º – Grêmio – 33%

20º – Chapecoense – 21%

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Gre-Nal