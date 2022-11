Inter Inter monitora situação do centroavante Damião e avalia investida

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Não há qualquer negociação em andamento com Leandro Damião Foto: Reprodução/Internet Não há qualquer negociação em andamento com Leandro Damião Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Reprodução/Internet

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para o final da temporada de 2022, o Inter busca garantir a vice-liderança do Brasileirão, mas já começa a pensar no ano que está por chegar. Com três centroavantes no elenco comandado por Mano Menezes, o Colorado observa a situação de Leandro Damião.

Vale ressaltar que não existe nenhuma negociação com o centroavante. Mas, a direção colorada acompanha os próximos passos do jogador de 33 anos. Após o término da competição, conversas mais detalhadas para ver se vale a pena a investida irão acontecer. Seria a terceira passagem do jogador pelo clube.

O atleta foi revelado pelo clube gaúcho, marcou 109 gols em 228 partidas com a camisa do Inter. Teve participação importante nas conquistas da Libertadores em 2010, da Recopa em 2011 e de três Gauchões em 2011, 2012 e 2013. Damião está no Kawasaki Frontale, do Japão, desde 2019. São 66 gols em 156 partidas, além de contribuir com 24 assistências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter