Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Enquanto aguarda pelas definições pela volta dos jogos do Campeonato Gaúcho, o Inter busca avançar nos treinamentos. Já na sétima semana de atividades, os dirigentes receberam a visita do secretário de Esporte e Lazer do RS, Francisco Vargas para demonstrar os procedimentos que estão sendo adotados no clube para então poder obter a realização de treinos coletivos.

No CT Parque Gigante, o secretário, nesta quinta-feira, assistiu ao treinamento da equipe e observou o passo a passo da chegada dos atletas ao CT até o retorno para suas casas. “Ficamos impressionados com toda segurança e os métodos científicos que o Inter adota. Isso não nos surpreende, porque já sabemos a grandeza do Clube. Vamos levar todas essas informações ao governo. A estrutura aqui é acima da média”, declarou durante a visita.

Em entrevista à Rádio Grenal, o vice de futebol Alessandro Barcellos mostrou otimismo pela avaliação de Francisco Vargas: “O secretário de esportes ficou muito satisfeito com o nosso protocolo. Ele disse que ficou convencido que é possível que a gente possa avançar nos treinamentos.”

Por conta de Porto Alegre está classificada como bandeira laranja, de risco médio, a partir do modelo de distanciamento controlado do Estado, somente, neste momento, é permito a realização de treinos de forma individualizada entre os atletas.

Volta do Gauchão

A situação do Campeonato Gaúcho ainda segue em análise. Nesta quinta-feira, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, apresentou os protocolos para o retorno do campeonato. A ideia é retomar o Gauchão no dia 19 de julho. O documento será analisado pelo Comitê de Crise do Governo e uma resposta é aguarda para a próxima semana.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

