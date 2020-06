Esporte O vice de futebol do Inter disse que os clubes precisarão se unir para a retomada do Gauchão

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

"Vamos precisar ter uma união maior entre os clubes, para que não se tenha um disparate de alguns", disse Barcellos. (Foto: Divulgação/Internacional)

Após a reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e o governo do Estado para a entrega do protocolo de retorno do Gauchão, os clubes aguardam uma definição de data para a volta do campeonato.

O vice de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, conversou com a Rádio Grenal na manhã desta sexta-feira (19) e reforçou que os clubes do Estado precisarão se unir para a retomada dos jogos: “Vamos precisar ter uma união maior entre os clubes, para que não se tenha um disparate de alguns”.

Sobre D’Alessandro, que na semana passada apontou 2020 como seu último ano no futebol, Barcellos ressaltou que o Colorado tem conversado muito com o camisa 10, e tanto o Inter, quanto D’alessandro, estão aguardando o momento correto para definir seu futuro.

“Ele está passando por um momento diferente da sua vida. Todos nós sabemos como ele se envolve e sempre se envolveu com as questões do Clube. O D’Ale é importante para o time do Inter.”

Ao ser questionado sobre o atacante Gustavo, que vem recebendo propostas do time sul-coreano Jeonbuk Motors, Barcellos salientou: “Ele veio pra cumprir uma função e temos convicção que pode nos ajudar. Temos contrato com ele e queremos cumprir. Na medida que chega algo, avaliamos, mas entendemos que ele precisa dar retorno aqui”.

Barcellos ainda falou sobre uma possível vinda de Taison, que tem contrato com o Shakhtar até o meio de 2021 e poderia fazer um pré-acerto a partir de dezembro deste ano. “Nem pensamos na possibilidade de contratar nesse momento. Nosso foco é na questão financeira. Vivemos um momento complicado nesse sentido. Esse é um assunto pro futuro, apenas”, ressaltou.

