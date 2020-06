Inter Inter recusa 2ª oferta do futebol sul-coreano por atacante Gustavo

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A situação envolvendo Inter, Gustavo e Corinthians ainda segue com indefinição. O jogador emprestado pelo clube paulista ao colorado é alvo de proposta do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Mas a direção do time gaúcho tem estabelecido critérios para liberar o atleta, ao qual tem direito a uma porcentagem de 15% dos direitos federativos.

O Inter já deixou claro que só aceita fechar o negócio em caso do pagamento da multa rescisória prevista em contrato, na casa dos US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões). O que renderia aos cofres do clube uma quantia de R$ 2,3 milhões.

Ao recusar a segunda oferta do Corinthians, já se cogita que o clube paulista possa ampliar a porcentagem ao qual o Inter tem direito para fechar o negócio.

Gustavo, o Gustagol, foi anunciado como reforço para o início da temporada. Com vínculo de empréstimo até o final da temporada, o atacante soma apenas três jogos e nenhum gol marcado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

