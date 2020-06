Inter Atacante Gustavo é alvo de proposta do futebol sul-coreano e pode deixar o Inter

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Jogador chegou ao colorado para o início da temporada por empréstimo do Corinthians Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O atacante do Inter Gustavo, o Gustagol, pode deixar Porto Alegre. O jogador, que está atuando por empréstimo no clube colorado, foi alvo de proposta do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. O clube sul-coreano oficializou o interesse ao Corinthians, clube que cedeu o jogador.

Em caso de uma negociação, o colorado também pode lucrar, já que no negócio no início da temporada, acertou a compra de 15% dos direitos federativos de Gustavo. A direção, contudo, já definiu que só irá liberar o atleta no caso do pagamento da multa prevista no contrato.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

