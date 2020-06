Inter A direção do Inter reativou uma modalidade de carteira social extinta há 14 anos

16 de junho de 2020

Ação promocional pode reforçar o caixa em tempos de incerteza por causa da pandemia. (Foto: Divulgação/Internacional)

Em meio ao cenário de incertezas por causa da pandemia de coronavírus, a direção do Inter anunciou a reativação da carteira “Sócio Colorado”, que garante acesso às áreas livres do estádio Beira-Rio apenas mediante a realização de “check-in, sem cobrança de valor pelo ingresso. A modalidade estava extinta desde 2006 e, desde então, só foi oferecida esporadicamente nos últimos dois anos.

A nova iniciativa faz parte da campanha “Estaremos Contigo”, lançada pelo clube no início deste mês, e prevê uma quantidade limitada de aquisições. Além da entrada livre, a adesão inclui benefícios como a participação em promoções e sorteios, descontos na rede credenciada e no Parque Gigante, acesso ao “Clube de Vantagens” e isenção ou condições especiais para estacionamento e outros serviços. Também dá direito a voto nas eleições coloradas.

Como aderir

Para ter a “Carteira Vermelha”, o torcedor deve procurar a CAS (Central de Atendimento ao Sócio) presencialmente ou por meio da internet, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h – o telefone é (51) 3230-4600 (opção 2).

A taxa é de R$ 1.485 à vista ou R$ 1.650 parcelados em até 12 vezes, no cartão de crédito. Já a mensalidade é de R$ 125. Ainda de acordo com o Inter, é permitida a migração para a modalidade a partir de qualquer outra, com readequação de valores.

“Aproveite enquanto todas as modalidades de associação estão disponíveis! Mais do que nunca, o Inter precisa de ti. Seja sócio! Seja sócia!”, ressaltou o departamento de marketing colorado no site oficial do clube, ressaltando a importância da ação promocional para reforçar o caixa, afetado pela paralisação de jogos, competições e outros eventos desde a segunda quinzena de março.

