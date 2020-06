Inter Inter promove visita a projeto que alfabetiza crianças carentes durante a pandemia

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

As crianças do projeto Reforço do Amanhã receberam uma visita especial. Representando o Inter, o mascote Saci visitou o programa que tem alfabetizado crianças carentes durante a pandemia. A ação é da colorada e professora Angélica Puliesi, que tem oferecido, dentro de casa, estudo e alfabetização, além de merendas, para alunos que estão afastadas da escola por conta da Covid-19.

O projeto é destinado para crianças carentes que moram nas proximidades da Vila Maria da Conceição, estudam na rede estadual e, a exemplo de 25% da população brasileira (dados do IBGE), não têm acesso à internet. Além de receber o reforço escolar que não teriam alcance, os jovens permanecem envolvidos em uma atividade educativa e um maior tempo longe das ruas. “Desde que me formei pedagoga, tive vontade fazer algo pelas crianças. Com essa pandemia e o fato de as crianças ficarem muito tempo longe da escola, fiquei preocupada. Principalmente as crianças que estão sendo alfabetizadas, é um período que elas perdem muito conteúdo. Um ano é muito tempo para eles”, relatou a professora.

Durante a visita, nesta terça-feira, o Saci colorado distribuiu máscaras do Inter, materiais de higiene bucal e biscoitos com os nomes de cada um dos alunos, além de fazer a alegria das crianças.

Por se tratar de um projeto próprio, o Reforço do Amanhã sobrevive através de materiais levantados pela própria educadora e através de doações de amigos e parentes. Quem quiser ajudar pode contatar a professora Angélica Puliesi, através do número (51) 98580-4274.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter