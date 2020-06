Inter Vice de futebol sobre proposta por Gustavo: “Não existe nada oficializado”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Jogador é alvo de proposta do futebol sul-coreano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Alvo de proposta do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, Gustavo, o Gustagol, pode deixar o Inter. Mesmo com o aceno positivo do Corinthians, contudo, o Inter afirma que não nada oficializado. O colorado possui 15% dos direitos federativos do atleta e já estabeleceu critérios para a liberação.

Em entrevista à Rádio Grenal, o vice de futebol Alessandro Barcellos afirmou que não existe nada oficial ainda pelo atleta, que tem contrato com o clube até o final deste ano. “Não existe nada oficializado. O que não é segredo é que o Gustavo tem contrato até o final do ano com o Inter. Nós adquirimos uma parte do passe”, afirmou.

Durante a entrevista, o dirigente também comentou a declaração do técnico da Seleção Peruana Ricardo Gareca, que voltou a indicar Paolo Guerrero para o futebol argentino, afirmando que o peruano seria ídolo no país: “Têm alguns sonhos que esses caras alimentam. Não são só eles, eu também tenho sonhos. O Guerrero tem contrato conosco, inclusive foi ampliado. Ele segue firme com o Inter e dispensa comentários sobre a qualidade. O torcedor pode ficar tranquilo”, declarou.

Confira outras declarações do vice de futebol Alessandro Barcellos:

Situação de D’Alessandro

O D’Alessandro é fundamental e um ídolo do clube. Nós tratamos sempre de uma forma diferenciada, pelo o que representa. Na hora certa, vamos tratar da melhor forma para chegar num acordo para permanência dele.

Negociação com os jogadores que estão em contrato de empréstimo

A nossa expectativa é bastante otimista sobre isso. Até pelo interesse dos atletas em permanecerem no Inter.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

