Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Os gols foram marcados por Maurício e Luiz Adriano (duas vezes) Foto: O Sul Os gols foram marcados por Maurício e Luiz Adriano (duas vezes). (Foto: O Sul) Foto: O Sul

O Inter venceu o Independiente Medellín (COL) por 3 a 1, no Beira-Rio, e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os gols foram marcados por Maurício e Luiz Adriano (duas vezes). Luciano Pons descontou para os colombianos. Com o resultado positivo, o Colorado encerra a primeira fase da competição sul-americana em primeiro lugar do grupo B com 12 pontos. O próximo jogo do Inter será no sábado (1º), às 21h, contra o Cruzeiro, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

