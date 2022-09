“Hoje é um dia muito difícil para mim: é o dia de me despedir de um clube que me fez sentir em casa do primeiro ao último momento. Convivi e aprendi com pessoas extraordinárias. Presenciei o Maracanã lotado, colorido pelas três cores. Sorri, chorei. Venci, perdi. Mas tudo sempre me entregando de corpo e alma. Fica aqui o meu muito obrigado à instituição Fluminense Football Club e a todos que nela trabalham, e, a essa torcida maravilhosa, fica o meu recado: continuem carregando esse time ao topo, que é onde ele merece estar! SAUDAÇÕES TRICOLORES”, relatou o jogador.