Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Local estava fechado há nove anos, desde que um incêndio lhe deixou com danos profundos. Foto: Alex Rocha/PMPA Local estava fechado há nove anos, desde que um incêndio lhe deixou com danos profundos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre foi reaberto ao público nesta segunda-feira, 5. O local estava fechado há nove anos, desde que um incêndio lhe deixou com danos profundos. A reabertura foi organizada pela Associação dos Permissionários do Mercado Público (ASCOMEPC) e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo.

“É um reencontro do mercado com a cidade. Resultado da soma do trabalho coletivo entre prefeitura, permissionários e iniciativa privada. Ainda temos frentes a investir e seguiremos trabalhando para qualificar e devolver o local cada vez melhor para a população”, disse o prefeito.

Flores

Um dos momentos mais emocionantes foi a entrega de um quadro a Francisco Assis dos Santos Nunes, proprietário do Sayuri, pela associação, com utensílios atingidos pelo incêndio em 2013. “Sofremos muito neste período. Nosso coração é aqui em cima e precisávamos voltar. Agradeço a todos que nos ajudaram a estar aqui novamente e prometemos fazer de tudo para que a população se sinta em casa”, salientou Nunes.

Reabriram nesta segunda os restaurantes Bar Chopp 26, Taberna, Pizza Veg (antigo Telúrico), Mamma Julia, Sayuri e sorveteria Beijo Frio. Além destes, já está funcionando no local a Associação de Artesãos Porto Alegre Solidária. Até o fim do ano, a prefeitura deve licitar outros 11 espaços no Mercado Público.

Reforma

A troca dos equipamentos, como as escadas rolantes e elevadores, a reforma elétrica e abertura dos novos banheiros para pessoas com deficiência garantiram acessibilidade, segurança e conforto a usuários e comerciantes. “A reabertura dos restaurantes é uma conquista de toda cidade, fruto do trabalho em conjunto com permissionários e iniciativa privada. Essa jornada, iniciada pelo ex-secretário Cézar Schirmer, foi marcada por muito diálogo e mobilização”, lembrou o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Urbano Schmitt.

Os recursos para reforma fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, no valor de até R$ 9,4 milhões.

