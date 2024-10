Inter Inter no G6: Roger valoriza empate e fala sobre seu primeiro Grenal no comando da equipe

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o treinador colorado, o resultado mostra um time que “se recusa a perder”. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o empate em 2 a 2 com o Corinthians, em São Paulo, o Inter chegou a nove partidas consecutivas sem perder e ingressou no G6 do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado valorizou a entrega dos jogadores para construir o placar e falou sobre o Grenal da próxima rodada, que será seu primeiro clássico gaúcho no comando da equipe. Com o resultado, o Colorado somou 46 pontos e subiu para a 6ª posição da tabela do torneio.

“Nós somos um time que tem se caracterizado por se recusar a perder. E esse empate a gente leva para Porto Alegre pela coragem que tivemos, pela entrega que tivemos. Não foi uma partida como as outras, mas tem critérios importantes para validar esse empate, que foi suado e ao mesmo tempo vai ser muito valorizado, porque nos fez entrar no G6”, disse Roger.

Questionado sobre o Grenal, o treinador colorado afirmou: “É algo singular na minha carreira. Em 32 anos de futebol, já joguei muitas vezes contra, estando em outros times, mas agora, pelo Internacional, vai ser algo singular. Eu vou procurar estar com a cabeça muito fresca nestes 15 dias, porque é um momento que todo profissional sonha. Poder marcar época e trabalhar pelos dois lados, olha que coisa legal. O que a gente espera é poder fazer um bom período de treinamento e, como eu disse, eu quero poder aproveitar esse momento que vai estar no meu livro da vida, sem dúvida”.

O Colorado volta a campo somente no dia 19 (sábado) para enfrentar o Grêmio, às 16h, no Estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada. Posteriormente ao clássico Grenal, o Inter vai encarar o Atlético-MG no dia 26 (sábado), às 19h, na Arena MRV. Depois, em um duelo que havia sido adiado, a equipe colorada receberá o Flamengo no Beira Rio. Válido pela 17° rodada, o confronto será travado no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-no-g6-roger-valoriza-empate-e-fala-sobre-seu-primeiro-grenal-no-comando-da-equipe/

Inter no G6: Roger valoriza empate e fala sobre seu primeiro Grenal no comando da equipe

2024-10-06