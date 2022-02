Inter Inter oficializa a contratação do volante Gabriel, vindo do Corinthians

Por Julia Pompeo * | 11 de fevereiro de 2022

Atleta assina com o colorado por duas temporadas. Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Nesta quinta-feira (10), o Inter anunciou oficialmente a contratação de Gabriel Girotto. Vindo do Corinthians, o jogador de 29 anos assinou por duas temporadas com o clube gaúcho e agora aguarda sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para estrear no Beira-Rio.

Gabriel começou sua carreira no futebol profissional em 2012, no Botafogo, onde permaneceu por três temporada. Por lá foram 123 jogos e 2 gols. Em 2015 foi apresentado no Palmeiras, onde esteve presente em 59 jogos e balançou as redes 3 vezes. Já no Corinthians, seu clube mais recente, participou de 225 jogos, colaborando com 8 gols e 2 assistências em sua passagem.

O volante é o quinto reforço colorado para a temporada e chega a Porto Alegre com o aval do técnico Alexander Medina. Gabriel é mais uma opção para o meio de campo, além de Rodrigo Dourado, Lindoso, Liziero e Johnny.

Em vídeo postado nas redes sociais do Inter, Gabriel comentou sobre sua chegada ao clube: “Muito feliz. Sentimento é único de estar aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa que é tão vitoriosa, não só no Brasil mas no mundo. Então to muito feliz, honrado de fazer parte do plantel e desse projeto. Agora não vejo a hora de estar ali dentro, ajudando meus companheiros e buscando os nossos objetivos que eu tenho certeza que nesse ano vão vir muitas coisas boas pra gente.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

