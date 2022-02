Futebol No Estádio Centenário, Inter e Caxias duelam neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho 2022; acompanhe

Por Elaine Cordeiro | 12 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Se perder neste sábado, o Inter poderá ficar de fora do G4. Foto: Divulgação/SER Caxias Se perder neste sábado (12), o Inter poderá ficar de fora do G4. (Foto: Divulgação/SER Caxias) Foto: Divulgação/SER Caxias

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Caxias e Internacional voltam a campo neste sábado (12), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto em destaque está marcado para iniciar às 16h30 e terá como palco, o Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O dono da casa, o Caxias, está na terceira colocação do estadual, o time da serra soma até aqui 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Assim, com mesmo número de pontos de seu adversário deste final de semana, o Caxias jogando em casa é o franco favorito, embora o Inter seja um dos postulantes ao título, mas pelo que vem fazendo nas rodadas anteriores, está muito abaixo do esperado.

A equipe visitante, o Inter, não vem apresentando o que dele era esperado, ainda mais quando seu principal rival está na Série B, podendo assim dar um “up” em sua temporada. O time Colorado faz uma campanha preocupante em vista dos torcedores, que embora na quarta colocação do estadual, para esses deveria estar no topo da tabela. Se perder neste sábado, o Inter poderá ficar de fora do G4 e deflagrar de vez a crise no Beira-Rio.

Vale lembrar que o Gauchão 2022 é um torneio disputado por 12 clubes que se encaram entre si em 11 rodadas, ao final dessas, os quatro melhores avançam para a fase semifinal. Os dois times com as piores classificações gerais serão rebaixados.

Ficha técnica

Caxias do Sul: André Lucas; Marcelo Ferreira, Rafael Dumas, Thiago Sales e Jonathan; Amaral, Marlon e Diogo Sodré; Matheuzinho, França e Batista.

Internacional: Daniel; Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta (Moledo) e Moisés (Paulo Victor); Lindoso (Dourado ou Jhonny), Edenilson, Boschilia (David) e Taison; Wesley Moraes.

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Andre da Silva Bitencourt e Otavio Legramanti.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol