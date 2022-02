Inter Medina destaca poder de evolução para as próximas partidas: “Temos que ter convicção no trabalho”

Por Andrei Severo * | 10 de fevereiro de 2022

Cacique Medina falou em entrevista coletiva após o empate do Inter em 1 a 1 diante do Novo Hamburgo Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Inter bem que tentou, porém, não o suficiente para fazer a bola ultrapassar a linha do gol do goleiro Lucas Maticolipelo menos duas, e garantir a vitória diante do Novo Hamburgo. Com o empate em 1 a 1, são duas partidas sem vencer e a decepção da torcida colorada. Após o confronto, o técnico Alexander Cacique Medina falou em entrevista coletiva.

Em sua primeira pergunta, o treinador uruguaio falou sobre este início ruim no Campeonato Gaúcho: “Não é apenas apertar um botão e tudo começar a dar certo. Estamos em um processo, onde vamos treinar para evoluir e conseguir os resultados positivos”.

Apesar do momento ruim no início da temporada 2022, Alexander Medina falou sobre o trabalho sendo feito no colorado: “Acreditamos muito no trabalho. Somos uma comissão que vem trabalhando há muito tempo de uma forma. Trabalho para encontrar a melhor forma nos jogadores do clube”.

Medina apontou ser realista, e necessário fazer uma autocrítica quando as coisas dão certas, assim como quando não dão. Treinador colorado destacou estar buscando o melhor rendimento de seus jogadores. “Não existe receita. Temos que ter convicção no trabalho. Não podemos mudar o estilo de jogar por conta de um resultado. É assim que se forma uma equipe”.

Mesmo com o empate, Cacique Medina falou sobre um ponto positivo que viu na atuação do seu time: “Nesta partida, mais que o resultado final, creio que o Inter foi protagonista. Atuou muito tempo no campo adversário, pressionando. É assim que queremos ver o clube, como protagonista. Mas é necessário ter regularidade, constância”.

O técnico promoveu algumas mudanças para tornar seu time masi efetivo que funcionaram, pelo menos para buscar o empate. “Mudamos, pois acreditamos que neste momento era o melhor na busca do resultado, estávamos em um momento de pressão. Buscamos todas as alternativas, mas não foi suficiente para converter o segundo gol”.

Além disso, o técnico ressaltou os buracos defensivos deixados pelo seu time, mas reiterou estar em busca da equipe ideal. Completando, Medina falou da união do clube: “Todos estamos alinhados, a diretoria, dirigentes, comissão e jogadores. Existe uma comunicação constante entre todos na busca de crescer. Não estamos de braços cruzados olhando para a situação do clube”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

