Inter Inter perde por 3 a 0 para a Ferroviária e é eliminado no Campeonato Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

O jogo começou com a equipe da casa comandando as ações Foto: Reprodução O jogo começou com a equipe da casa comandando as ações (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As Gurias Coloradas encerraram neste domingo (25) a participação no Campeonato Brasileiro Série A1 2023. O time colorado foi derrotado pela Ferroviária por 3 a 0 em Araraquara-SP, no jogo da volta das quartas-de-final do Brasileirão feminino.

O jogo começou com a equipe da casa comandando as ações. Apoiado por um bom público no estádio municipal Fonte Luminosa, o time grená dominava o meio campo com bom toque de bola coordenado no setor por Raquel, Ingryd e Sochor, que abasteciam com qualidade as avantes de Araraquara.

Apesar do maior posse de bola do time grená, o jogo foi muito truncado nos primeiros 20 minutos e a primeira chance de gol foi das Gurias Coloradas. Capelinha, aos 18’, fez boa jogada individual e chutou na rede pelo lado de fora.

As paulistas deram o troco aos 23, com um chute cruzado de Eudimila e a partir de então passaram a pressionar o Inter. As grenás abriram o placar aos 36 minutos. Barrinha tocou a bola para Lelê acionar a atacante Aline Gomes, que desviou para o gol na saída de Gabi Barbieri. Ainda no primeiro tempo, Raquel chutou com perigo contra a meta colorada.

O Inter voltou para o segundo tempo com duas alterações e começou com mais agressividade na marcação às saídas de bola da equipe rival. No entanto, a primeira chance de gol do tempo final foi do time da casa, aos 6 minutos, em chute de Eudimila que Barbieri fez boa defesa.

O jogo ficou equilibrado, mais lento e com poucos ataques de ambos os lados. Na melhor chance do Inter, Sandoval chutou para boa defesa da goleira Luciana. Com o jogo já se encaminhando para o final, o time grená ampliou o placar. Aos 44, em bela cobrança de falta, Suzane fez 2 a 0 e Cuesta, aos 49, completou o placar.

Ficha Técnica

Ferroviária 3 x 0 Internacional

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (25/06/2023)

Arbitragem: Reganhe Caetano, assistida por Izabele Oliveira e Juliana Esteves.

Cartões amarelos: Sochor e Lelê (AFE); Sandoval, Priscila e Ana Luyza (SCI).

Gols: Aline, Suzane e Cuesta.

Ferroviária: Luciana; Daiane, Day Silva, Luana e Barrinha (Mylena); Ingryd (Gessica), Raquel (Suzane) e Sochor; Aline Gomes (Cuesta), Lelê (Laryh) e Eudimila. Técnica: Jéssica Lima.

Internacional: Gabi Barbieri; Capelinha, Bruna Benites, Isadora Haas e Roberta (Eskerdinha); Zóio (Danny Teixeira), Djeni Becker (Mileninha) e Pati (Ana Luyza); Sandoval, Priscila e Tamara (Fanny Gauto). Técnico: Mauricio Salgado.

