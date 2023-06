Mundo Secretário dos Estados Unidos diz que a situação na Rússia é extraordinária: “Rachaduras que não existiam antes”

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Secretário de Estado dos Estados Unidos (foto) afirmou que o Grupo Wagner representou ameaça inédita ao presidente russo Vladimir Putin Foto: Twitter/Reprodução Secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que Grupo Wagner representou ameaça inédita ao presidente russo Vladimir Putin. (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chamou a situação da Rússia de “extraordinária” em uma entrevista neste domingo (25). Blinken afirmou que “é muito cedo para dizer aonde isso vai dar”, após a Rússia ter se esquivado de um conflito com os mercenários amotinados do Grupo Wagner.

“Mas podemos dizer o seguinte: em primeiro lugar, o que vimos é extraordinário. E acho que você viu rachaduras surgindo que não existiam antes”, disse Blinken, citando em parte o fato de o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ter questionado a premissa da guerra da Rússia na Ucrânia.

As autoridades de inteligência dos EUA acreditam que Prigozhin planejava um grande desafio à liderança militar da Rússia há algum tempo, mas não estava claro qual seria o objetivo final.

Blinken, que tem feito uma série de ligações para aliados e parceiros neste fim de semana, recusou-se a dizer neste domingo se o incidente poderia ser o desmoronamento da liderança do presidente russo, Vladimir Putin.

“Este é apenas um capítulo adicionado a um livro muito, muito ruim que Putin escreveu para a Rússia. Mas o que é tão impressionante nisso é que é interno”, disse ele.

“O fato de você ter alguém questionando diretamente a autoridade dele, questionando diretamente as premissas sobre as quais ele lançou essa agressão contra a Ucrânia. Isso por si só é algo muito, muito poderoso. Acrescenta rachaduras. Para onde vão, quando chegarão lá, é muito cedo para dizer, mas isso claramente levanta novas questões com as quais Putin tem que lidar”, acrescentou.

Prigozhin prometeu, na sexta-feira (23), retaliar a liderança militar russa devido a um suposto ataque a um acampamento militar do Grupo Wagner e reivindicou o controle de instalações militares em duas cidades russas.

No entanto, na tarde de sábado, ele publicou uma gravação de áudio afirmando estar desviando suas forças de uma marcha em direção a Moscou, poucas horas após lançar um motim que representava a maior ameaça à autoridade de Putin em décadas.

Blinken disse que os EUA não viram nenhum oficial militar da Rússia deposto, afirmando que isso “ainda está para ser visto”. “Não há segredo para o fato de que Prigozhin era um grande crítico da liderança militar, do ministro da Defesa, do chefe das Forças Armadas. Então, como isso se desenrola agora em termos de pessoal? Tudo isso ainda está para ser visto”, disse ele.

Blinken disse que a situação pode servir como uma vantagem para a Ucrânia, já que executa uma contra-ofensiva. “Na medida em que a Rússia agora está distraída, Putin tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro da Rússia tanto quanto tem que se preocupar com o que está tentando fazer sem sucesso na Ucrânia. Acho que isso cria uma vantagem adicional para os ucranianos aproveitarem”, disse ele.

Mas qualquer instabilidade na Rússia também preocupa as autoridades americanas, devido ao seu status de potência nuclear. “Sempre que você tem um grande país, como a Rússia, que apresenta sinais de instabilidade, isso é algo preocupante. Isso é algo em que estamos muito focados. Quando se trata de suas armas nucleares, não vimos nenhuma mudança em sua postura e não fizemos nenhuma mudança em nossa própria postura”, disse Blinken.

