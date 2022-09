Inter Inter prepara o time com Alan Patrick para encarar o Cuiabá no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

A tendência é que o restante da equipe seja o mesmo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter começa a ser escalado para enfrentar o Cuiabá (MT) pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira (08), o técnico colorado Mano Menezes comandou o penúltimo treino antes da partida de sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, e tem o time praticamente definido. A novidade pode ficar por conta de Alan Patrick, que pode receber uma oportunidade entre os 11 titulares.

O camisa 10 está como o favorito para substituir De Pena. O uruguaio levou o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o Corinthians e será desfalque no final de semana por suspensão. Alan Patrick entrou no lugar do atleta contra o Corinthians, no intervalo da partida. O meia foi o autor do gol do empate, ao receber de Renê e chutar.

A imprensa teve acesso apenas ao aquecimento no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. Durante o período, o técnico Mano Menezes aproveitou para conversar com o auxiliar Sidnei Lobo e o diretor técnico Paulo Autuori.

Provável Inter

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Alan Patrick, Mauricio e Wanderson; Alemão.

A partida contra o Cuiabá, válida pela 26ª rodada do Brasileirão, ocorre às 16h30min no Beira-Rio, em Porto Alegre. O colorado está em quarto lugar na tabela, com 43 pontos, enquanto o o Cuiabá aparece em 16º com 26.

