Inter Confira os goleiros do Campeonato Brasileiro que podem ser opção para o Inter para a temporada de 2023

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

O colorado Daniel está sofrendo diversas críticas durante esta temporada Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Durante a temporada de 2022, o goleiro do Inter Daniel vem sofrendo diversas críticas pelas suas falhas cometidas. Uma das mais recentes na memória do torcedor é a contra o Corinthians (SP). O Inter, no entanto, pode achar no mercado um novo goleiro para a temporada de 2023.

Aos 28 anos, o camisa 1 só passou a atuar com regularidade a partir do ano passado. Antes disso, o atleta amargou a reserva por mais de dez anos à sombra de Alisson, Danilo Fernandes e Marcelo Lomba. Confira alguns possíveis nomes para o posto:

Diego Alves

Aos 37 anos, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. Mas o clube carioca não vai oferecer a renovação de vínculo com o goleiro. Durante a carreira, foi titular na Europa, onde duelou contra grandes jogadores do futebol mundial.

Gatito Fernández

O goleiro paraguaio é titular do Botafogo há cinco temporadas. É uma das opções para garantir mais experiência no gol colorado.

Walter

Reserva de Cássio no Corinthians por longo tempo, o goleiro foi em busca de mais minutos no Cuiabá. É uma das peças fundamentais de uma das melhores defesas do Brasileirão deste ano.

