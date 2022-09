Grêmio Arena anuncia que restam ingressos apenas para dois setores do estádio

8 de setembro de 2022

A projeção é de 48 mil pessoas na Arena para acompanhar a reestreia de no comando do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A expectativa é de casa cheia para Grêmio e Vasco, neste domingo (11), pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão, em jogo que marca a reestreia do técnico Renato Portaluppi. Restam apenas dois setores da Arena do Grêmio com ingressos disponíveis, e a projeção de público é de 48 mil torcedores.

A assessoria de imprensa da Arena divulgou na manhã desta quinta-feira (08), que restam apenas ingressos para a Arquibancada Norte e Camarotes. Pelo menos 33 mil torcedores já haviam garantido lugar no estádio por volta das 10h. A venda para o público geral abriu na quarta-feira.

Por enquanto, o recorde do ano na Arena gremista é do jogo contra o Cruzeiro, onde bateu os 50 mil presentes no empate em dois a dois. O ídolo gremista irá fazer a sua estreia no duelo com o Vasco.

