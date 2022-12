Inter Inter pretende ter superávit de R$ 1,5 milhão em 2023

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

O Inter planeja arrecadar R$ 491,3 milhões na próxima temporada Foto: Reprodução O Inter planeja arrecadar R$ 491,3 milhões na próxima temporada (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Na próxima segunda-feira (12), o Conselho Deliberativo do Inter se reúne para analisar a proposta de orçamento para a temporada de 2023. O clube planeja arrecadar R$ 491,3 milhões na próxima temporada. Se conseguir isso, pode encerrar a próxima temporada com um pequeno superávit, de R$ 1,5 milhão.

Os dirigentes colorados esperavam terminar esta temporada no verde, mas os gastos com o futebol fizeram o clube não alcançar este objetivo. De acordo com a suplementação, já analisada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, o Inter chegará ao final de dezembro com R$ 9,9 milhões de déficit.

Segundo o planejamento, o Inter pretende arrecadar 135 milhões com venda de jogadores na próxima temporada. Outra forma de arrecadar seria as receitas do quadro social. Atualmente, as receitas desta parte estão em R$ 70,2 milhões e subirão para R$ 87,2 milhões em 2023.

A diretoria comandada por Alessandro Barcellos tentou aumentar a mensalidade para os sócios, mas não teve êxito em convencer os conselheiros para a aprovação.

