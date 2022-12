Esporte Tite fecha último treino antes de o Brasil enfrentar a Croácia e esconde a escalação na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alex Sandro participa da atividade, mas tem poucas chances de iniciar a partida Foto: Reprodução/CBF Alex Sandro participa da atividade, mas tem poucas chances de iniciar a partida (Foto: Reprodução/CBF) Foto: Reprodução/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No último treinamento da Seleção Brasileira antes das quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia, o lateral-esquerdo Alex Sandro participou do treinamento, mas existe poucas chances de começar a partida nesta sexta-feira (09). Para o jogo, Danilo irá ser novamente o titular pelo lado esquerdo e Éder Militão pela direita.

Se realmente se confirmar, o Brasil vai entrar em campo com a mesma formação que iniciou a partida contra a Coreia do Sul, por 4 a 1. Militão, que é zagueiro por natureza, será improvisado e Danilo seguirá pela esquerda.

Caso não entre em campo, Alex Sandro vai completar três jogos sem atuar na Copa do Mundo. Ele esteve em campo nas duas primeiras partidas, mas se lesionou no final do segundo tempo. O técnico Tite falou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (08) que a tendência é que o jogador não entre em campo.

“A tendência é não participar, porque não há ainda um trabalho muito forte. São lesões diferentes em relação ao Neymar”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte