O Inter iniciará o returno do Brasileirão de olho em uma vaga à próxima edição da Libertadores e com dois retornos. Fabricio Bustos e Renê voltarão aos trabalhos com os companheiros na semana e estarão à disposição do confronto diante do Atlético-MG no domingo no Beira-Rio.

– Sim. Fizemos todo o planejamento para que voltem nesta semana, que será cheia – afirmou Mano Menezes.

O argentino sofreu uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o lateral-esquerdo na coxa esquerda. Na semana passada, já realizavam trabalhos com bola, mas à parte do restante do grupo. Renê, inclusive, alimentava uma esperança no meio da semana de integrar a delegação que perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque no domingo.

Bustos vinha do problema na coxa direita, mas atuou no sacrifício para ajudar o Inter a golear o Colo-Colo por 4 a 1 e garantir classificação às quartas de final da Sul-Americana. Renê sofreu a lesão na coxa esquerda durante a vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, voltou na derrota por 2 a 0 para o Colo-Colo e acusou novo contratempo.

O retorno da dupla cresce de importância à medida que Mano perdeu Heitor e Moisés, emprestados ao Cercle Brugge, da Bélgica, e CSKA, da Rússia, respectivamente. Diante do Palmeiras, o técnico improvisou Gabriel Mercado na lateral direita e deu oportunidade ao garoto Thauan Lara na esquerda.

Alan Patrick e Taison seguem recuperação. A dupla, que sofreu a mesma lesão de Renê, ainda corre no gramado e está em estágio abaixo. Tentam ficar à disposição para o duelo de ida com o Melgar no Peru, marcado para o dia 4 de agosto.