Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Profissional chegou ao Colorado em 1995, e estava desde 2011 como preparador de goleiros da comissão permanente do profissional. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Profissional que estava no clube há 27 anos, foi desligado da função de preparador de goleiros do elenco profissional. Inter também deve demitir outros três profissionais: o preparador de goleiros Marquinhos (auxiliar de Pavan), um médico e um fisioterapeuta.

Daniel Pavan chegou ao Internacional em 1995 e passou por diversas divisões do clube. Em 2011, foi fixado na comissão permanente do elenco profissional do Colorado. Profissional foi valorizado por dirigentes e elogiado em diversos momentos, por conta do trabalho com os goleiros do clube.

Para a função, direção colorada deve apostar no nome de Leonardo Martins, coordenador da preparação de goleiros da base do clube e também auxiliar-técnico de João Miguel no sub-20. Diretoria do Inter pretende promover algum profissional oriundo da categoria de base.

Em nota divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (25), clube confirma mudanças no departamento de futebol, sem citar nomes e anuncia argentino como novo coordenador da fisioterapia do clube:

O Sport Club Internacional realizou nesta segunda-feira (25) uma remodelação em seu departamento de futebol. Os ajustes nas áreas de fisioterapia, fisiologia, médica e na comissão técnica visam melhorar o trabalho em setores que contribuem diretamente no desempenho dos atletas.

Juan Pablo Fiorenza chega ao Clube como novo coordenador de fisioterapia. Argentino, tem passagens recentes por Athletico-PR e Rosario Central. Na área médica, Marcos Marczwski assume nova função.

Aos profissionais que deixam o Inter, agradecemos os esforços e a dedicação empenhados ao Clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

