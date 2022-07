Como de costume, o técnico fez uma análise sincera da partida. Mano reconhece que o Colorado foi dominado pelo Verdão na etapa inicial. Sem rodeios, viu o time não levar perigo ao gol de Weverton e, quando era atacado, não conter os avanços.

No intervalo, o técnico buscou corrigir a formação. Sacou Gabriel e Wanderson e promoveu as entradas de Mauricio e Alemão, respectivamente. O time melhorou, teve mais volume e criou oportunidades. Alemão, inclusive, deixou tudo igual com um belo chute, mas Gabriel Menino, já no fim da partida, marcou mais um para o Palmeiras.

“No segundo, com duas alterações, voltamos bem, conscientes e equilibrados. Tomamos a iniciativa de jogar. Criamos dificuldades para eles. Tivemos oportunidades para empatar, mas no finalzinho, tomamos o segundo, o que nos deixa chateados, mas com perspectiva para frente, de maturidade”, afirmou Mano Menezes

Mano, inclusive, puxou a responsabilidade para ele, ao lembrar que ele escalou as equipes dos dois tempos. E, apesar da melhora, reconheceu que o Palmeiras também desperdiçou chances de ampliar o resultado, como as duas bolas no travessão de Zé Rafael.

“Acho que podíamos fazer mais que um gol no segundo tempo. Tivemos uma bola do Mauricio cara a cara, a bola do Alemão na trave, o gol, mas o adversário também teve duas na trave. Também sofremos. Considerando o segundo tempo, saímos com a perspectiva de melhora”, constatou.

Com o resultado, o Inter soma 30 pontos e está em sétimo lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Mano Menezes enfrenta o Atlético-MG. A partida será no domingo, às 16h, no Beira-Rio.