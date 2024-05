Inter Inter promove treino solidário nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na tarde dessa quinta-feira (16), a equipe colorada voltou a treinar no estádio da Pucrs. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter promove nesta sexta-feira (17) mais uma ação solidária em prol das pessoas afetadas pela catástrofe ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul. O time masculino profissional fará um treino aberto para 1.300 sócios, no Complexo Esportivo da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre. A entrada será mediante inscrição na plataforma Mundo Colorado e a doação de, no mínimo, 1 quilo de alimento não perecível.

Para participar, o sócio deve realizar o mesmo processo que faz para comprar ingressos para jogos no Beira-Rio. Será gerado um voucher que deverá ser apresentado na entrada. Para associados das modalidades que fazem check-in, o processo será o mesmo do jogo, o acesso será creditado na carteirinha de sócio, que deve ser apresentada na entrada. Os alimentos serão recolhidos nos acessos ao treino.

As inscrições foram abertas nessa quinta-feira (16) no Mundo Colorado. O treino solidário começa 15h30min desta sexta, e os portões serão abertos 14h30min. A atividade vai ocorrer mesmo com chuva. Os alimentos recolhidos serão doados para a Pucrs e destinados para o abrigo que funciona no local. Não serão aceitas doações de outros itens.

Se o sócio estiver sem a carteirinha, deve gerar um voucher de acesso na opção “comprar ingresso”. Se não souber os dados da carteirinha, deve entrar em contato com a Central de Atendimento ao Sócio.

Na tarde dessa quinta-feira (16), a equipe colorada voltou a treinar na Pucrs, em uma atividade fechada para a imprensa e o público. O treinamento foi focado nas partes físicas e técnicas dos atletas. A comissão comandada por Eduardo Coudet realizou diversos exercícios no gramado, finalizando mais um dia de trabalho na universidade. Quem acompanhou de perto o treino foi o ídolo Rafael Sobis. O jogador esteve nas arquibancadas e observou as atividades coloradas.

No dia anterior, quarta-feira (15), o Inter havia realizado seu segundo treino no estádio da Pucrs, e as atividades puderam ser acompanhadas pelas pessoas que estão abrigadas no ginásio da unidade e pelos colaboradores do complexo. No local, os jogadores do elenco interagiram com quem estava na arquibancada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-promove-treino-solidario-nesta-sexta-feira/

Inter promove treino solidário nesta sexta-feira

2024-05-16