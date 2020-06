Inter Inter quita os salários do mês de maio do grupo de jogadores

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Ainda nesta quarta-feira, o Inter realizou o pagamento da folha salarial referente ao mês de maio do elenco principal. Com um atraso de duas semanas, devido à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, o clube aguardava um valor de R$ 7 milhões de reais da linha de crédito da CBF para o pagamento do valor em atraso.

Apesar do pagamento dos salários, o clube segue devendo aos jogadores os direitos de imagem do mês de maio, mas já anunciou que pretende quitar até sexta-feira (26).

O Inter estima uma perda de R$ 100 milhões nas receitas previstas para 2020 devido à paralisação do futebol e toma uma série de medidas para cortar gastos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

