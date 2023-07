Inter Inter realiza penúltimo treino antes da partida contra o Fluminense pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Os jogadores realizaram exercícios físicos e técnicos no gramado do CT Parque Gigante Foto: Ricardo Duarte/Inter Os jogadores realizaram exercícios físicos e técnicos no gramado do CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O grupo colorado está na reta final de preparação para enfrentar o Fluminense. Na manhã desta sexta-feira (7), a equipe realizou o penúltimo treinamento antes de viajar ao Rio de Janeiro. O duelo com o tricolor das laranjeiras está marcado para domingo (9), às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira parte do treino desta manhã foi aberta para a imprensa. Os jogadores realizaram exercícios físicos e técnicos no gramado do CT Parque Gigante.

O treinador Mano Menezes comandou um trabalho tático, ajustando detalhes do time que entrará em campo para buscar mais três pontos.

A comissão técnica tem mais um dia de trabalho antes de viajar ao Rio de Janeiro. O embarca acontece na tarde deste sábado (8). Com 10 jogos de invencibilidade na temporada, o clube gaúcho soma 21 pontos na tabela e ocupa a oitava posição na classificação.

