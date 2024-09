Inter Inter recebe o Cuiabá na segunda-feira pela 26ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Na manhã dessa sexta-feira (13), o treinador Roger Machado, junto da sua comissão, comandou o treinamento no CT. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

O Inter já trabalha forte novamente no CT Parque Gigante. Sem tempo para descanso, a equipe tem pela frente mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (16), às 20h, o Colorado recebe o Cuiabá no Estádio Beira-Rio, pela 26ª rodada.

Na manhã dessa sexta-feira (13), o treinador Roger Machado, junto da sua comissão, comandou o treinamento no CT. A primeira parte foi aberta, com os jogadores realizando atividades físicas, depois exercícios com bola em curto espaço de campo. Para finalizar a manhã, a equipe fez trabalhos com portões fechados.

Enner e Borré voltaram após o período da Data Fifa. O equatoriano fez atividades na academia, enquanto o colombiano foi ao gramado para o treino com bola. Wesley, que cumpriu suspensão no último jogo, retorna. Já Romulo recebeu o terceiro cartão amarelo e não fica à disposição da comissão.

Vitória de peso

Na quarta-feira (11), o Inter conquistou uma vitória de peso contra um rival que vem se destacando na temporada 2024. Jogando no Beira-Rio, a equipe comandada por Roger Machado superou o Fortaleza por 2 a 1, resultado muito importante para que o Colorado pudesse voltar a sonhar com o G-6, faixa da tabela de classificação que garante vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores.

O Colorado ocupa a oitava posição, com 35 pontos, enquanto o empate sem gols com o Juventude manteve o time mato-grossense em penúltimo, com 22. Em penúltimo, o Cuiabá aposta no retorno de trio para conseguir arrancar ao menos um ponto fora de casa: Isidro Pitta, que deu trabalho à Seleção Brasileira, Walter e Fernando Sobral são trunfos do Dourado, que inicia a rodada a cinco pontos do primeiro fora do Z-4. Denílson, que recebeu o terceiro amarelo contra o Juventude, é desfalque.

