Inter Inter recebe o Flamengo, no Beira-Rio, em busca de vaga direta na Libertadores; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

O Colorado atualmente está na quinta colocação da tabela, com 52 pontos e o clube carioca, na quarta, com 54 Foto: Ricardo Duarte/Inter Em último jogo no Beira-Rio, em 2023, o Inter venceu o Flamengo por 2 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter recebe o Flamengo nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h. A partida é válida pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasado. O Colorado atualmente está na quinta colocação da tabela, com 52 pontos e o clube carioca, na quarta, com 54.

Acompanhe na Rádio Grenal

Inter

Com 11 jogos de invencibilidade, Roger Machado busca alcançar o G4 com a equipe colorada, para garantir uma vaga direta na Copa Libertadores 2025. Com a ausência de Fernando, Rômulo inicia a partida como titular. Gabriel Carvalho será substituído por Bruno Tabata, que entrou contra o Atlético-MG e fez um dos gols da vitória por 3 a 1.

Escalação: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Flamengo

O técnico Filipe Luís entra em campo com equipe mista, já que tem pela frente o primeiro confronto da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no domingo (3). Alex Sandro e De La Cruz estão machucados, Arrascaeta e Léo Pereira estão suspensos. Já Wesley e Gabigol serão poupados. O time tem a volta de Bruno Henrique, que estava suspenso na partida passada, contra o Fortaleza.

Escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG/Fifa);

Assistente 2: Douglas Pagung (ES);

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

2024-10-30