70ª Feira do Livro de Porto Alegre abre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Serão 72 bancas, 62 localizadas na área geral, dez na área infantil e juvenil e mais de mil eventos culturais, todos gratuitos Foto: Alex Rocha/PMPA

A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, maior evento literário a céu aberto da América Latina, começa nesta sexta-feira (1º), e prossegue até 20 de novembro, das 10h às 20h, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. Serão 72 bancas, 62 localizadas na área geral, dez na área infantil e juvenil e mais de mil eventos culturais, todos gratuitos.

A prefeitura estará presente com um estande de 25 metros quadrados, localizado em frente à Praça de Autógrafos, onde serão realizadas várias atividades. A programação inclui ações e oficinas de educação ambiental, trânsito seguro, turismo e literatura preparados pelas secretarias e órgãos municipais.

Para as crianças e idosos, estão previstas dinâmicas e atividades lúdicas. O boneco Azulito, mascote da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre), estará presente para alertar sobre o comportamento seguro no trânsito por meio de brincadeiras.

Os visitantes também poderão consultar um mapa literário e conhecer escritores locais que escreveram sobre espaços urbanos da cidade, como Dyonélio Machado e o Mercado Público; João Gilberto Noll e o Chalé da Praça XV; Luiz Coronel, que descreve o Lago Guaíba.

Patrono

Realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro, a feira deste ano tem o escritor Sergio Faraco como patrono e contará com 176 eventos literários, 259 autores gaúchos e dez internacionais. A prefeitura disponibiliza serviços municipais para montagem e infraestrutura do evento, desde a organização do trânsito, limpeza e recolhimento diário de lixo.

