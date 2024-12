Esporte Inter relembra nas redes sociais conquista do título do Campeonato Brasileiro de 1979

23 de dezembro de 2024

Há 35 anos a equipe gaúcha conquistava o título de forma invicta . (Foto: Reprodução/Inter)

O Inter utilizou suas redes sociais para relembrar o título do Campeonato Brasileiro de 1979. No dia 23 de dezembro, o Colorado garantia a conquista com a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os gols dos gaúchos foram marcados por Jair e Falcão.

O título, conquistado de forma invicta, é até hoje a única conquista do Campeonato Brasileiro em que o campeão não perdeu nenhuma partida.

“Há 45 anos, o Clube do Povo escrevia uma das páginas mais gloriosas da sua história!”, afirma o texto, destacando o brilho daquela campanha.

O anúncio ainda apontou os personagens fundamentais do título. “O time comandado por Ênio Andrade, com lendas como Benitez, Falcão, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio, eternizou seu nome na história do futebol”, encerrou o clube gaúcho.

Ao todo, foram 22 jogos disputados (23 se considerar uma vitória por W.O contra o Atlético Mineiro), onde o Inter venceu 15 partidas e empatou sete. Na campanha, o Colorado marcou 40 gols e sofreu apenas 13, um saldo positivo de 27. Na final, venceu o Vasco no Rio de Janeiro por 2 a 0 na partida de ida. Na volta, no Estádio Beira-Rio, mais uma vitória: 2 a 1 e o título confirmado.

