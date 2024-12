Inter Roger Machado analisa sua primeira temporada à frente do Inter

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Comandante colorado desde o último mês de julho, Roger Machado viveu um semestre intenso à frente do Inter. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Comandante colorado desde o último mês de julho, Roger Machado viveu um semestre intenso à frente do Inter. Técnico da maior sequência invicta da história do clube na era do Brasileirão de pontos corridos, o profissional analisou seu primeiro ano na casamata alvirrubra. O time de Roger finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 65 pontos e vaga garantida para a Copa Libertadores da América de 2025.

“Eu tenho nomeado esse ciclo de segundo semestre como uma retomada, uma retomada do clube numa reconstrução depois da enchente que atingiu a todos nós e uma retomada de reconquistar a confiança do nosso torcedor a partir do campo. O que a gente pôde ver no último jogo em casa, por exemplo, a gente mesmo sendo derrotado depois de uma grande partida e o nosso torcedor compareceu em grande número ao estádio aplaudindo o jogo que a gente fez, demonstrando o quão junto o torcedor esteve de nós durante esse processo de retomada”, afirmou Roger em entrevista divulgada no último dia 6 pelos canais do clube, dias antes da última partida do Brasileirão, na qual o Colorado acabou perdendo para o Fortaleza por 3 a 0, no Castelão.

“O ano desportivo foi bom, nós escalamos a tabela a partir do momento que a gente conseguiu equilibrar o time, montar um time agressivo. Fomos olhando pro alto da tabela e prospectando e objetivando as metas que nós tínhamos pro campeonato, que era classificar a equipe para a Libertadores o mais rápido possível, nos colocarmos no pelotão da frente e sonhar com a possibilidade de um título, que também foi um combustível para que a gente seguisse mirando esses objetivos. […] O fechamento do ano foi positivo, com uma sequência de invencibilidade muito grande que há muitos anos não acontecia. E com todo mundo otimista para um ano de 2025 que a gente sabe que com o calendário cheio, a gente tem um horizonte positivo pela frente.

A gente baseou a construção dessa equipe numa intensidade, numa resiliência de uma equipe que não se entrega nunca, que vai brigar pelo resultado até o último minuto, que vai competir pelos 3 pontos dentro e fora de casa, mudando a estratégia do jogo, mas não mudando a característica da equipe, uma equipe muito intensa”, declarou o treinador.

