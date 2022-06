Inter Inter renova com Vitão por mais um ano

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Com 22 anos, o atleta tem 14 jogos disputados com a camiseta colorada e um gol marcado Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O zagueiro Vitão teve seu contrato renovado com o Inter por mais um ano. O jogador do Shakhtar Donetsk tinha contrato com o colorado até 30 de junho. No entanto, com a nova Sanção da FIFA, jogadores que atuam no futebol russo e ucraniano podem assinar com qualquer clube até junho de 2023.

Com 22 anos, o atleta tem 14 jogos disputados com a camiseta colorada e um gol marcado. Vitão tem vínculo com o clube ucraniano até o final de 2024.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

