Inter Inter empresta Thiago Galhardo ao Fortaleza e meia já é anunciado até o final do ano

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Meia assinou contrato com o clube nordestino até o final do ano, quando termina seu vínculo com o colorado Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Thiago Galhardo foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza na noite desta quarta-feira (29) e não joga mais pelo Inter. O jogador foi liberado por empréstimo de 6 meses ao clube cearense e depois deve assinar contrato definitivo com a equipe nordestina.

O colorado permanecerá com 30% do jogador para futura negociação. Contrato do atacante com clube gaúcho iria até o final desta temporada.

O atacante estava emprestado para o Celta de Vigo, da Espanha, onde foi novamente treinado pelo ex-técnico do Inter, Eduardo Coudet. O contrato de empréstimo com o clube espanhol acabou nesta quarta-feira (30), e o jogador deveria se apresentar ao Inter neste sexta-feira, dia 1° de julho.

Entretanto, na última terça-feira (28) em entrevista para Raisa Simplicio, do portal GOAL BRASIL, Thiago Galhardo foi perguntado sobre voltar ao Inter. E respondeu: “Não quero voltar não, mas tudo indica que sim. Todo mundo sabe que eu contrato com o Inter, não é um desejo meu”. Após a declaração, a volta do jogador a Porto Alegre se tornou improvável.

Pelo colorado, Galhardo realizou 82 partidas, com 34 gols marcados e 11 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter