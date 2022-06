Inter Inter acerta empréstimo de João Peglow até o final do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

O atacante tem contrato com o Inter até dezembro de 2023 Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O jovem atacante João Peglow está sendo emprestado para o Atlético-GO até o final do Brasileirão. O atleta estava emprestado para o Porto B, com passe fixado, até esta quinta-feira (30). O clube português não quis permanecer com o jogador.

O técnico Mano Menezes não pretendia contar com o jogador de 20 anos neste restante do temporada. Sendo assim, Inter e o staff do atacante optaram pelo mesmo ganhar sequência em um novo clube.

Com a camisa do Porto, Peglow atuou em 32 oportunidades, marcou 3 gols e 2 assistências. Já com a camisa colorada foram duas temporadas, com 25 partidas , 2 gols e 3 assistências.

João Peglow tem contrato com o Inter até dezembro de 2023.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

