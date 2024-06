Inter Inter retorna ao Beira-Rio após dois meses afastado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Colorado volta pra casa diante do Vasco, no domingo, dia 7 de julho. Foto: Ricardo Duarte O Colorado volta pra casa diante do Vasco, no domingo, dia 7 de julho. (Foto: Ricardo Duarte) Foto: Ricardo Duarte

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após mais de dois meses longe do Beira-Rio em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, o Inter retornará ao estádio na próxima semana. O Colorado enfrenta o Vasco, no domingo (7), em partida prevista para às 18h e válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A volta para o Gigante acontece em um momento decisivo da temporada. Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e aos playoffs da Copa Sul-Americana, o time de Eduardo Coudet disputará, em breve, jogos fundamentais. No próximo dia 10, o Inter abrirá, no Beira-Rio, o duelo pela Copa do Brasil contra o Juventude. Pouco depois, em 23 de julho, o Rosário Central, da Argentina, também medirá forças com o Colorado no Beira-Rio.

A última partida como mandante durante a limpeza do estádio foi na quarta, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). O Inter perdeu de 2 a 1 para o Atlético-MG, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Colorado na 8ª posição na tabela, com 17 pontos. Neste domingo (30), às 18h30min, a equipe gaúcha enfrentará o Criciúma em Santa Catarina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-retorna-ao-beira-rio-apos-dois-meses-afastado-em-razao-das-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Inter retorna ao Beira-Rio após dois meses afastado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul

2024-06-29