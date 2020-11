Futebol Rodrigo Caetano lamenta baixo aproveitamento mas destaca: ”Grupo de jogadores é o mesmo e nós precisamos encontrar soluções”

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Dirigente concedeu coletiva após a derrota para o Fluminense Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 23 de novembro de 2020

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, o diretor executivo de futebol colorado, Rodrigo Caetano, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o momento negativo do Inter. Desde a chegada de Abel Braga, são 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória, que levou o colorado aos penâltis contra o América-MG e a eliminação da Copa do Brasil.

E não só os resultados foram modificados, o esquema tático que era apresentado por Eduardo Coudet, foi modificado pelo novo comandante, e consequentemente, alguns jogadores deixaram de render o que vinham rendendo. Caetano entende que cada técnico tem sua maneira de jogar, e que a consequência do baixo rendimento é a saída da comissão técnica anterior. “Fizemos contratações em conjunto com a comissão técnica que optou por sair. Voltadas para um modelo de jogo. Isso atrapalha e muito agora. As competições continuam. O grupo é esse, mas é o mesmo grupo que nos trouxe para os resultado que tínhamos antes”, disse.

Mas, mesmo com as lamentações, destacou o elenco, dando enfâse no pouco tempo em que Abel teve para treinar o grupo. “Abel não teve treino de treinar. É difícil avaliar até onde podemos chegar. Esse mesmo elenco trouxe o Inter até a liderança do Brasileiro. Com ajustes e correções, a gente vai buscar retomar as vitórias”.

Na quarta-feira (23), o Inter já vira página e tem um compromisso contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Caetano acredita que o desempenho já poderá ser retomado no confronto contra a equipe argentina.

”Quarta-feira já temos um grande desafio. Vamos tentar fazer o melhor enfrentamento para honrar a camisa colorada. Somos nós que temos que dar a resposta. Não adianta ficar falando apenas. O que tem mais próximo é o jogo contra o Boca. Mas o que mais me preocupa é a reação no Brasileirão. Ele está em aberto. Precisamos voltar a pontuar”, destacou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol