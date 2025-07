Inter Inter se movimenta no mercado e deve trazer mais um reforço

23 de julho de 2025

Retirado dos últimos jogos do Clausura, Alan Rodríguez já manifestou desejo de atuar em Porto Alegre. Foto: Divulgação/AAAJ Retirado dos últimos jogos do Clausura, Alan Rodríguez já manifestou desejo de atuar em Porto Alegre.(Foto: Divulgação/AAAJ) Foto: Divulgação/AAAJ

O Inter está muito próximo de oficializar a contratação do volante uruguaio Alan Rodríguez, atualmente no Argentinos Juniors. O negócio será concluído por cerca de 5 milhões de dólares — equivalente a R$ 27,6 milhões no câmbio atual — por 80% dos direitos econômicos do jogador. O vínculo com o colorado será de cinco anos.

Enquanto o Inter nega o acerto e afirma que os valores giram em torno de 4 milhões de dólares (R$ 21,1 milhões), dirigentes admitem que o acordo deve sair até sexta-feira, dia 25, diretamente de Santos, onde a equipe está concentrada para enfrentar o Santos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A negociação acelerou nos últimos dias, especialmente após Alan ser retirado das duas primeiras rodadas do Torneo Clausura: contra o Boca Juniors, no dia 13, e contra o Tigre, no dia 20. Essa ausência reforçou os rumores da transferência, confirmados por setoristas e jornalistas uruguaios que acompanham de perto a trajetória do jogador. Rodríguez já teria expressado o desejo de atuar em Porto Alegre.

Conhecido por sua liderança, intensidade e capacidade de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante, Alan Rodríguez é um meio-campista moderno, com boa técnica e presença ofensiva. Canhoto, atua predominantemente pela direita e tem facilidade de jogar de área a área, sendo considerado peça-chave no sistema do Argentinos Juniors desde sua chegada, em 2022.

Natural de Canelones, no Uruguai, Rodríguez nasceu em 25 de janeiro de 2000 e iniciou sua carreira profissional no Defensor Sporting. Passou pelo Boston River antes de se transferir para o clube argentino, onde construiu uma trajetória sólida. Com 194 jogos como profissional, o volante soma 19 gols e 5 assistências na carreira.

No Argentinos Juniors, ele disputou 115 partidas em quatro temporadas, sendo titular absoluto desde 2023. Em 2025, já participou de 17 jogos, marcou dois gols e deu três assistências — números que reforçam seu perfil de jogador dinâmico, com boa chegada ao ataque e leitura de jogo.

A expectativa é de que Alan Rodríguez seja anunciado oficialmente ainda nesta semana, chegando para reforçar o meio-campo colorado e ampliar as opções do técnico Roger Machado para o restante da temporada.

