Esporte Liga das Nações de Vôlei: Brasil encara Alemanha nas quartas de final da VNL feminina 2025

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As seleções já se enfrentaram sete vezes na VNL, com cinco vitórias brasileiras e duas alemãs. Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd As seleções já se enfrentaram sete vezes na VNL, com cinco vitórias brasileiras e duas alemãs. (Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd) Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Chegou a hora da decisão. A Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina entra em sua fase final com as oito melhores seleções do mundo reunidas em Lódz, na Polônia, até o próximo domingo (27). A Seleção Brasileira, que brilhou na fase preliminar com uma campanha quase perfeita, terminou na segunda colocação e vai enfrentar a Alemanha nas quartas de final, como cabeça de chave dois.

A equipe comandada por Zé Roberto disputará a vaga nas semifinais na quinta-feira (24), às 15 horas (horário de Brasília). Caso vença, o Brasil encara o vencedor de Japão x Turquia, que duelam mais cedo, às 11h30. Com apenas uma derrota — justamente para a líder Itália — a Seleção chega embalada e com uma trajetória promissora, buscando seu primeiro título da VNL.

A competição segue um sistema tradicional de mata-mata: 1º colocado enfrenta o 8º, 2º encara o 7º e assim sucessivamente. A Itália, líder da fase classificatória, já garantiu vaga nas semifinais ao bater os Estados Unidos por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 28/26).

Os jogos semifinais serão disputados no sábado (26), com horários alternados entre 11 horas e 15 horas. Já no domingo (27), os perdedores das semis disputam o terceiro lugar às 16 horas e os finalistas brigam pelo título às 20 horas — tudo em solo polonês.

A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase com autoridade, exibindo consistência técnica, força coletiva e profundidade no elenco. Nomes como Gabi, Júlia Bergmann e Carol Gattaz lideraram a equipe, que alternou entre formações táticas e manteve desempenho alto contra potências como Estados Unidos, Japão e Turquia.

O jogo contra a Alemanha será, além de decisivo, um reencontro entre duas seleções com histórico de confrontos importantes em torneios internacionais. Apesar de a Alemanha vir como “zebra” do chaveamento, a equipe mostrou evolução no torneio e não pode ser subestimada.

Além do prestígio, a conquista da VNL garante pontos importantes no ranking mundial — que pode interferir diretamente na definição das vagas olímpicas. O Brasil quer não só o troféu, mas também consolidar sua posição como uma das grandes forças da modalidade antes dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2026.

Calendário completo da fase final: VNL feminina 2025

Semifinais — Sábado

•Itália x Polônia ou China — 11 horas ou 15 horas

• Brasil ou Alemanha x Japão ou Turquia — 11 horas ou 15 horas

Disputa do 3º lugar — Domingo (27), às 16 horas

Grande final — Domingo, às 20 horas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/liga-das-nacoes-de-volei-brasil-encara-alemanha-nas-quartas-de-final-da-vnl-feminina-2025/

Liga das Nações de Vôlei: Brasil encara Alemanha nas quartas de final da VNL feminina 2025

2025-07-23