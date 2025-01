Inter Inter se prepara para enfrentar o Avenida no domingo pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

A primeira parte do trabalho foi aberta para a imprensa. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas no gramado Foto: Inter/Divulgação Foto: Inter/Divulgação

A preparação colorada para enfrentar o Avenida está na reta final no CT Parque Gigante. Na manhã desta sexta-feira (31), a comissão orientou o penúltimo treinamento antes do duelo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A primeira parte do trabalho foi aberta para a imprensa. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas no gramado, primeiro de posse de bola em curto espaço, depois de construção ofensiva, com foco nas finalizações.

O grupo colorado volta a treinar na manhã deste sábado (1º), finalizando a preparação da equipe para enfrentar o Avenida. O confronto acontece no domingo (02), às 20h30min, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

